25.10.2025 07:30 Рита Парфенова

25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні фахівці з маркетингу відзначають неофіційне професійне свято.





Точкою відліку маркетингу та аналогічної діяльності можна вважати 25 жовтня 1975 року, коли було створено Управління з маркетингу та реклами при Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР, яке займалося просуванням радянських товарів на зарубіжних ринках. Таким чином цей день став офіційною датою виникнення маркетингу.



«Рекламники», «креативники» – як їх тільки не називають! Але насправді – це професіонали, які створюють, проводять та аналізують рекламні кампанії з просування товарів. До сфери маркетингу також можна віднести фахівців, які займаються просуванням брендів у соціальних мережах – SMM (Social Media Marketing), розкруткою та пошуковою оптимізацією сайтів – SEO (Search Engine Optimization), контекстною та банерною рекламою – AdRock та AdRiver, тому і вони по праву можуть приймати поздоровлення з професійним святом.



* * *



25 жовтня – Всесвітній день опери. Дата обрана не випадково – саме цього дня народились Жорж Бізе та Йоганн Штраус II – композитори багатьох відомих у всьому світі опер та оперет.



* * *



25 жовтня є привід відзначити цікаве та смачне свято – Всесвітній день макаронів. Ідея про запровадження Дня макаронів виникла в 1995 році у представників Світового конгресу макаронних виробів.



Макарони винайшли так давно, що встановити точний час і місце зараз неможливо. Дослідники стверджують, що вони були відомі ще в IV тисячолітті до нашої ери. У єгипетських гробницях знаходили зображення людей, які займалися виготовленням локшини. Її залишки, покладені для довгої дороги в Царство мертвих, віднайшли у саркофагах археологи.

Прикмети дня

25 жовтня в церковному календарі 2025 року це Дмитрівська поминальна батьківська субота, коли йдуть на кладовище вшановувати покійних родичів. Також поминають всіх тих, хто загинув, захищаючи рідну землю від ворогів.

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномучеників та нотарів Маркіяна та Мартирія. За Юліанським календарем, 25 жовтня православна церква вшановує пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха та Андроніка, які постраждали за віру в часи правління імператора Диоклетіана.

25 жовтня за новим церковним календарем згадують мучеників Маркіяна і Мартирія, а також преподобних Мартирія, диякона і Мартирія, затворника, Києво-Печерських.

В народі день називали Дідівські плачі, тому що існувала традиція вшановувати покійних родичів. Наші пращури помітили, що цього дня часто йшов сніг чи дощ, тому вважали, що це природа плаче за тими, хто вже помер.

Що не можна робити:

лихословити, лаятися;

відмовляти нужденним у допомозі;

брехати, обмовляти, пліткувати.

Також цього дня

У 1825 році народився Йоганн Штраус-син, австрійський композитор, скрипаль, диригент, автор 16 оперет та близько 160 вальсів.



1838 – народився Жорж Бізе, французький композитор («Шукачі перлів», «Кармен», «Джаміле»).



1839 – у Манчестері випущено перший у світі залізничний розклад.



1881 – народився Пабло Пікассо, іспанський художник, скульптор, графік, кераміст та дизайнер, засновник кубізму.



1889 – у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.



1929 – «чорна п'ятниця» – початок всесвітньої економічної кризи 1929–1933 років. Вартість акцій впала на 90%, масове розорення дрібних вкладників у США відразу ж позначилося на торгівлі та промисловості.



1931 – народилася Анні Жірардо, французька актриса («Рокко та його брати», «Зміг», «Жити, щоб жити»).



1938 – створено Спілку українських художників.



1950 – народився Кріс Норман, британський співак, музикант та композитор, колишній вокаліст англійського гурту «Smokie».



1955 – американська фірма "Tappan Company" вперше представила мікрохвильову піч.



1984 – народилася Кеті Перрі, американська поп-співачка.



2001 – випущено систему Microsoft Windows XP. Вона є розвитком Windows 2000 Professional. Назва XP походить від англійської eXPerience (досвід). До 2007 року Windows XP стала найбільш використовуваною операційною системою для доступу до Інтернету у світі. Підтримка Windows XP корпорацією Microsoft припинено 8 квітня 2014 року.



2015 – Україна припинила пряме авіасполучення з Росією.



2018 – випуск культового коміксу про Бетмена, «Бетмен: Довгий Гелловін», українською.



2022 – вступ на посаду нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Іменини відзначають

Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Олександр, Остап, Тарас, Ян, Домініка.