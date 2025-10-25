25.10.2025 09:20 Віталій Хіневич

Україна переходить на зимовий час: що варто знати

У ніч із 25 на 26 жовтня країна переведе стрілки годинника.



О 4:00 26 жовтня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад – на 3:00, передає РЕДПОСТ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», переведення часу відбувається двічі на рік.

16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про обчислення часу в Україні», який скасовує сезонне переведення годинників.

Однак закон ще не підписано Президентом України.

