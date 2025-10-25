25.10.2025 11:00 Віталій Хіневич

На Харківщині горів будинок

У приватному домоволодінні сталося займання, вогонь охопив площу 30 квадратних метрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

24 жовтня о 3:52 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Бабаї Харківського району.

Прибувши на місце виклику рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить дах приватного будинку на площі 30 кв. м.

Пожежу о 8:21 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.

До ліквідації пожежі залучалось 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.

