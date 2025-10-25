    
25.10.2025  11:00   Віталій Хіневич

На Харківщині горів будинок

У приватному домоволодінні сталося займання, вогонь охопив площу 30 квадратних метрів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
24 жовтня о 3:52 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Бабаї Харківського району.
 
Прибувши на місце виклику рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить дах приватного будинку на площі 30 кв. м.
 
Пожежу о 8:21 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.
 
До ліквідації пожежі залучалось 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  події, харків
