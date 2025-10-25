25.10.2025 13:40 Віталій Хіневич

На Харківщині виявили наркотичні речовини рослинного походження

Під час проведення заходів щодо протидії нелегальному обігу наркотичних засобів поліцейські офіцери громади отримали інформацію про можливе зберігання наркотичних рослин на території одного з приватних домоволодінь.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

20 жовтня поліцейськими у Дергачівській громаді було проведено санкційований обшук вказаного домоволодіння, в результаті обшуку було виявлено незаконне зберігання наркотичних речовин рослинного походження зовні схожих на кущі канабісу. Зі слів власника, наркотичні рослини зберігав для особистих потреб без мети подальшого збуту. Усе вилучене направлено на експертне дослідження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

