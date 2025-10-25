25.10.2025 15:50 Віталій Хіневич

У Харкові зловмисник викрав авто та керував ним у стадії сп'яніння

24 жовтня, близько 2:00, на вулиці Ковалівській увагу патрульних привернув автомобіль Volkswagen, який рухався у період дії комендантської години.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Наблизившись, інспектори побачили, що у авто працює сигналізація, а також вибите бокове скло. Поліцейські одразу увімкнули спеціальні світлові та звукові сигнали та подали вимогу про зупинку.

Після зупинки патрульні виявили за кермом чоловіка, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські встановили, що водій не мав права керування транспортним засобом відповідної категорії, а також реєстраційних документів на цей автомобіль.

Під час розмови з поліцейськими громадянин повідомив, що авто йому не належить. Зі слів чоловіка, він розбив скло каменем, відчинив двері та без ключа завів автівку.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Надалі чоловіка передали слідчим.

Патрульні ж склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

