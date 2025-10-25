25.10.2025 17:05 Віталій Хіневич

З озера у Центральному парку Харкова прибрали водні рослини

Озеленювачі прибирають водні рослини й переносять кожен вид у власні зимові локації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова.

«Для високої талії ми підготували спеціальне приміщення, де квітки стоятимуть у ємностях з водою. Іриси від морозів прикопують, а водяні лілеї зимуватимуть просто в Озері.

Їх відтягнуть в глибоку частину і там, у воді квітки чекатимуть на весну», - розповіли у парку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники виконують заявки городян на ремонт ліфтів.