25.10.2025  17:05   Віталій Хіневич

З озера у Центральному парку Харкова прибрали водні рослини

Озеленювачі прибирають водні рослини й переносять кожен вид у власні зимові локації.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова. 
 
«Для високої талії ми підготували спеціальне приміщення, де квітки стоятимуть у ємностях з водою. Іриси від морозів прикопують, а водяні лілеї зимуватимуть просто в Озері.
 
 
 Їх відтягнуть в глибоку частину і там, у воді квітки чекатимуть на весну», - розповіли у парку.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники виконують заявки городян на ремонт ліфтів.
 
 
