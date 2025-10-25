25.10.2025 17:25 Віталій Хіневич

Харків атакували безпілотники: Ігор Терехов повідомив подробиці

25 жовтня під ударом ворога опинилися два райони Харкова. Для атаки окупанти використовували безпілотники.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Попередньо було влучання БпЛА типу «Молнія» у Київському та Шевченківському районах Харкова.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання FPV-дрона, носієм якого, ймовірно, був БпЛА типу «Молнія».

Через обстріл пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон.

Постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці, проводять обстеження територій.

