Ігор Терехов: БпЛА «Молнія» з FPV-дронами атакували місто

За даними Ситуаційного центру, БпЛА типу «Молнія» виступала носієм для двох FPV-дронів.
День сприятливий для нових починань і вирішення давніх питань. Зірки радять не поспішати – важливо діяти розважливо, спираючись на досвід і внутрішній спокій.
У першій половині дня 25 жовтня у Харкові прогнозують сильні опади, які послабшають ближче до обіду. Сонце з’являтиметься рідко – більшу частину дня небо буде вкрите хмарами.
Сьогодні фахівці з маркетингу відзначають неофіційне професійне свято.
