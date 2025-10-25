25.10.2025 17:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: БпЛА «Молнія» з FPV-дронами атакували місто

За даними Ситуаційного центру, БпЛА типу «Молнія» виступала носієм для двох FPV-дронів.



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон.

Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі.

Сам носій - БпЛА «Молнія» - впав на дах гуртожитку в Київському районі.Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.

Станом на зараз, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

Профільні служби працюють на місцях, проводять обстеження територій та фіксують наслідки події», - сказав Ігор Терехов.

