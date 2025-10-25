25.10.2025 19:00 Віталій Хіневич

На Харківщині викрито незаконний продаж алкоголю

Під час перевірки правоохоронці встановили, що реалізатор здійснювала продаж алкогольної продукції без наявності відповідної ліцензії, всупереч вимогам чинного законодавства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За вказане правопорушення співробітники поліції на порушницю склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські вилучили з обігу 133 пляшки слабоалкогольних напоїв. Зібрані матеріали буде направлено на розгляд суду.

Поліція Харківщини нагадує підприємцям: продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних дозвільних документів є порушенням законодавства і тягне за собою штрафи, вилучення товару та інші санкції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram