    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині викрито незаконний продаж алкоголю
25.10.2025  19:00   Віталій Хіневич

На Харківщині викрито незаконний продаж алкоголю

Під час перевірки правоохоронці встановили, що реалізатор здійснювала продаж алкогольної продукції без наявності відповідної ліцензії, всупереч вимогам чинного законодавства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За вказане правопорушення співробітники поліції на порушницю склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські вилучили з обігу 133 пляшки слабоалкогольних напоїв. Зібрані матеріали буде направлено на розгляд суду.
 
Поліція Харківщини нагадує підприємцям: продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних дозвільних документів є порушенням законодавства і тягне за собою штрафи, вилучення товару та інші санкції.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові ледь не вбив знайомого під час конфлікту.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.10 Надзвичайні події У Харкові зловмисник викрав авто та керував ним у стадії сп'яніння 25.10 Надзвичайні події Чоловік у Харкові ледь не вбив знайомого під час конфлікту 25.10 Надзвичайні події На Харківщині виявили наркотичні речовини рослинного походження
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 