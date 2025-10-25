25.10.2025 20:15 Віталій Хіневич

Через удар безпілотника у Харкові постраждала родина

Удари прийшлися по Шевченківському та Київському районах міста. Гострої реакції на стрес зазнали п’ятеро людей, серед яких — двоє неповнолітніх хлопців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомлення про обстріл надійшло до поліції 25 жовтня близько 17:00. За вказаними адресами оперативно виїхали всі профільні служби для надання допомоги постраждалим і ліквідації наслідків.

Один із ударів прийшовся по приватному будинку. Родина, яка мешкала в оселі, зазнала гострої реакції на стрес. Це жінки 68 і 52 років, 25-річний чоловік та двоє хлопців 15 і 13 років.

Іншим ударом пошкоджено недобудований будинок. Ще один безпілотник упав на дах гуртожитку. На цей час за медичною допомогою ніхто не звертався.

