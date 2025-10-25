25.10.2025 21:31 Дмитро Колонєй
Чайний збитень: зігріваючий напій з прянощами та соком
Нетривіальний варіант старовинної страви.
, у наші дні існує безліч варіацій відомого напою. Цей рецепт з додаванням фруктових соків, родзинок та горіхів робить його не тільки смачним та ароматним, а й корисним для зміцнення імунітету.
Чайний збитень
Інгредієнти:
-
Вода - 0,5 л
-
Чай листовий - 2 ч. ложки
-
Яблучний сік - 0,5 склянки
-
Виноградний сік - 0,5 склянки
-
Горіхи – 4 ст. ложки
-
Родзинки - 4 ст. ложки
-
Цукор
-
Імбир, кориця, гвоздика - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
-
Подрібнити горіхи.
-
Промити ізюм.
-
Замочити ізюм у гарячій воді.
-
Закип'ятити воду.
-
Всипати заварку у прогрітий чайник.
-
Залити окропом.
-
Наполягати близько п'яти хвилин.
-
Процідити в каструльку.
-
Влити в каструльку з чаєм яблучний та виноградний соки.
-
Всипати цукор, родзинки, прянощі.
-
Накрити каструлю кришкою.
-
Поставити на вогонь.
-
Нагрівати, не доводячи до кипіння, 20-25 хвилин.
-
Покласти в чашки по ложці подрібнених горіхів.
-
Залити напоєм.
