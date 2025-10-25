    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Чайний збитень: зігріваючий напій з прянощами та соком
25.10.2025  21:31   Дмитро Колонєй

Чайний збитень: зігріваючий напій з прянощами та соком

Нетривіальний варіант старовинної страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, у наші дні існує безліч варіацій відомого напою. Цей рецепт з додаванням фруктових соків, родзинок та горіхів робить його не тільки смачним та ароматним, а й корисним для зміцнення імунітету.
 

Чайний збитень

 

Інгредієнти:

 
  • Вода - 0,5 л
  • Чай листовий - 2 ч. ложки
  • Яблучний сік - 0,5 склянки
  • Виноградний сік - 0,5 склянки
  • Горіхи – 4 ст. ложки
  • Родзинки - 4 ст. ложки
  • Цукор
  • Імбир, кориця, гвоздика - за смаком
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Подрібнити горіхи.
  2. Промити ізюм.
  3. Замочити ізюм у гарячій воді.
  4. Закип'ятити воду.
  5. Всипати заварку у прогрітий чайник.
  6. Залити окропом.
  7. Наполягати близько п'яти хвилин.
  8. Процідити в каструльку.
  9. Влити в каструльку з чаєм яблучний та виноградний соки.
  10. Всипати цукор, родзинки, прянощі.
  11. Накрити каструлю кришкою.
  12. Поставити на вогонь.
  13. Нагрівати, не доводячи до кипіння, 20-25 хвилин.
  14. Покласти в чашки по ложці подрібнених горіхів.
  15. Залити напоєм.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

Тэги:  рецепт, напій, сік, горіхи, родзинки, цукор
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 Кулінарні рецепти Смачне тріо: смажена картопля з печерицями та баклажанами 21.10 Кулінарні рецепти Осіннє чаклунство: гарбузові мафіни на Хелловін 20.10 Кулінарні рецепти Ароматна досконалість: курка з хрусткою скоринкою в яскравій апельсиновій глазурі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 