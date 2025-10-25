25.10.2025 21:40 Віталій Хіневич

Тролейбус №58 тимчасово змінить маршрут

Рух транспорту на вул. Кооперативній, на перехресті пров. Короленка та пров. Подільського при русі в бік пров. Вірменського, буде заборонений з 7:00 до 16:00 26 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з аварійним ремонтом кабельної лінії АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.

Також у цей період наскрізний рух на вул. Кооперативній з боку пр. Героїв Харкова буде відсутній. У зв’язку з цим рух тролейбусів у пров. Короленка буде припинений.

Об’їхати закриту ділянку можна буде пров. Подільським, вул. Кооперативною, вул. Університетською при русі в бік майдану Конституції.

В цей час тролейбус №58 курсуватиме так:

при русі в бік пр. Перемоги: розворотне коло «Аеропорт» - пр. Аерокосмічний - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - вул. Університетська - майдан Павлівський - майдан Конституції - вул. Сумська - пр. Незалежності - пр. Науки - вул. Ахсарова - пр. Людвіга Свободи - пр. Перемоги - розворотне коло «Пр. Перемоги»;

у зворотному напрямку: за основним маршрутом.

