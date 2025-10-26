Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня

Вранці трохи розпогодиться, але пообіді небо знов вкриється хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 12 – 14° тепла..
День сприятливий для спілкування, навчання та вирішення особистих питань. Варто уникати поспішних рішень – спокій і виваженість допоможуть досягти бажаного.
Щороку 26 жовтня відзначається добре свято – День приємних несподіванок.
