26.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня

Вранці трохи розпогодиться, але пообіді небо знов вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла..

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

якщо йде мороз і сніг – зима буде холодною;

якщо день теплий – весна буде м’якою і прийде рано;

якщо дощить – 21 листопада випаде багато снігу;

якщо снігу ще немає – зима не надійде нескоро;

хмари швидко біжать по небу – до негоди;

гриби ще є в лісі – зима прийде нескоро;

небо червоного кольору – піде дощ;

півень зранку співає раніше, ніж зазвичай – до тепла,

а якщо ввечері кукурікає – погода зміниться.