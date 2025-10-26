    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня
26.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня

Вранці трохи розпогодиться, але пообіді небо знов вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла..

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • якщо йде мороз і сніг – зима буде холодною;
  • якщо день теплий – весна буде м’якою і прийде рано;
  • якщо дощить – 21 листопада випаде багато снігу;
  • якщо снігу ще немає – зима не надійде нескоро;
  • хмари швидко біжать по небу – до негоди;
  • гриби ще є в лісі – зима прийде нескоро;
  • небо червоного кольору – піде дощ;
  • півень зранку співає раніше, ніж зазвичай – до тепла,
  • а якщо ввечері кукурікає – погода зміниться.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня 24.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня 23.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 