Харківська команда з важкої атлетики стала найсильнішою в Україні

Харківські важкоатлетки привезли купу нагород з національного чемпіонату.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед кадетів до 15 років. У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів країни.
 
Представниці Харківської області вибороли п’ять нагород — три золоті, одну срібну та одну бронзову медаль.
 
  • Чемпіонками України стали Вікторія Колодій, Віталіна Телішевська та Поліна Кальник.
  • Віце-чемпіонский титул виборола Кіра Левандовська.
  • Бронзовою призеркою стала Наталія Вольвач.
 
Завдяки високим результатам харківські важкоатлетки забезпечили своїй команді перше загальнокомандне місце.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харквська пара переможно виступила на Всеукраїнському фестивалі спортивного танцю.
 
