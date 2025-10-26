26.10.2025 14:19 Дмитро Колонєй
Харківська команда з важкої атлетики стала найсильнішою в Україні
Харківські важкоатлетки привезли купу нагород з національного чемпіонату.
, у Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед кадетів до 15 років. У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів країни.
Представниці Харківської області вибороли
п’ять нагород — три золоті, одну срібну та одну бронзову медаль.
Чемпіонками України стали Вікторія Колодій, Віталіна Телішевська та Поліна Кальник.
Віце-чемпіонский титул виборола Кіра Левандовська.
Бронзовою призеркою стала Наталія Вольвач.
Завдяки високим результатам харківські важкоатлетки забезпечили своїй команді перше загальнокомандне місце.
