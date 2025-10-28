28.10.2025 10:47 Рита Парфенова

У передмісті Харкова судитимуть трьох чоловіків за незаконне сміттєзвалище

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства та двох водіїв, які протягом трьох років незаконно вивозили відходи на непризначену ділянку. Держава зазнала збитків на понад 1,2 млн гривень.

У передмісті Харкова до суду скеровано справу про незаконне сміттєзвалище, яке завдало державі збитків на суму понад 1,2 мільйона гривень. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків направлено до суду за фактами забруднення земель та самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, директор комунального підприємства у селі Бабаї Харківського району разом із двома водіями Височанської селищної ради з березня 2022 по січень 2025 року систематично вивозили побутові відходи не на полігон, а на непризначену для цього ділянку. Унаслідок цього відбулося забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля.

Земля, яку використовували для незаконного сміттєзвалища, перебувала у постійному користуванні державного підприємства.

Обвинувачених судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Досудове розслідування проводили слідчі поліції за оперативного супроводу СБУ.

