28.10.2025 11:07 Рита Парфенова

Як Слобожанські «Скіфи» ліквідують штурмові групи ворога на Харківщині: відео

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку зупиняють спроби наступу ворога. Планомірні дії Слобожанських «Скіфів» завдають противнику серйозних втрат.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5 Слобожанську бригаду «Скіф» НГУ, осінь 2025 року на Південно-Слобожанському напрямку відзначається високою активністю ворога. Малими групами противник намагався просунутися для накопичення сил та подальших штурмів українських позицій.

Підрозділи 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії системно знищують ці штурмові групи, забезпечуючи оборону та контроль території. На всіх етапах наступу українські захисники завдають важких втрат ворогу та ліквідовують ворожі укриття, у тому числі бліндажі та підвали, які використовували окупанти.

Особлива увага приділяється об’єктам, де ворог намагається сховатися повторно. Бригаді відомі традиційні маршрути загарбників, і вони під постійним прицільним контролем. Завдяки злагодженим діям українських військових противник несе значні втрати та не може просуватися далі.

Такі дії демонструють ефективність підготовки та бойового досвіду українських підрозділів. Планомірне знищення ворожих сил на підступах до наших позицій гарантує стабільність та контроль над ситуацією на напрямку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram