28.10.2025 11:20 Віталій Хіневич

У Харківській області зафіксовано активність вірусу грипу A (H1N1)

З початку епідемічного сезону в області захворіло 12701 особа. Показники захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 34,7%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Питома вага COVID-19 у структурі ГРВІ – 10,2%: 1301 випадок (за аналогічний період минулого року – 742 випадки, більше на 75,3%). Переважна більшість хворих на COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 1131 (86,9%) особа.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (далі – ГРВІ) на 43 тижні 2025 року (20.10.2025 по 26.10.2025) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 в області захворіло 2979 осіб, з них 1358 (45,6%) – діти віком до 17 років. Показник захворюваності становить 115,32 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 72,2%.

Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 133 особи, з них 54 (40,6%) дитини. Перевищення епідпорогу на 20,6% зареєстровано у Берестинському районі, показник захворюваності 327,87 на 100 тис. населення.

У структурі ГРВІ питома вага COVID-19 становить 7,2% – зареєстровано 213 випадків. Переважна більшість хворих COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 193 (90,6%) особи, зокрема у віковій групі 30-64 роки – 110 (57%) хворих.

Серед дитячого населення випадки захворювань зареєстровано у 20 (9,4%) дітей, найбільш уражена вікова група 5-14 років – 9 (45%) хворих. Питома вага госпіталізованих з COVID-19 з числа всіх зареєстрованих хворих становить 24,9% (53 особи). Найбільша кількість госпіталізованих зареєстрована у віковій групі 30-64 роки – 24 (45,3%) особи.

Станом на 27.10.2025 щеплено проти грипу 418 осіб, з них 254 (60,8%) особи з груп ризику.

Методом ПЛР обстежено 1231 хворий, з них у 212 (17,2%) виявлено позитивні результати. У 189 (89,2%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 11 (5,1%) – вірус парагрипу, у 7 (3,2%) – риновірус, у 1 (0,5%) – аденовірус, у 1 (0,5%) – бокавірус, 1 (0,5%) – РС-вірус, 1 (0,5%) – коронавірус HL-63. Також на минулому 43 тижні вперше у поточному сезоні в 1 особи виявлено вірус грипу типу А (H1N1).

Дані вірусологічного моніторингу підтверджують наявність циркуляції на території області вірусів грипу та інших збудників респіраторної групи інфекцій, що спричинить подальше поступове зростання захворюваності.

