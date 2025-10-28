    
28.10.2025  11:35   Віталій Хіневич

На Харківщині жінки розповсюджували психотропні речовини

Під час перевірки громадського транспорту на блокпості поблизу Ізюма поліцейські виявили у 19-річної пасажирки полімерний пакет із речовиною білого кольору.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час огляду серед її особистих речей було знайдено та вилучено 134 зіп-пакети з психотропною речовиною. Згідно з висновком експерта, вилучене містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено.
 
У ході досудового розслідування встановлено, що жінка діяла спільно з іншою 25-річною мешканкою міста Кам’янське. Разом вони придбали, фасували та зберігали психотропну речовину з метою збуту.
 
 
Під час проведення слідчих дій фігурантка добровільно видала понад сотню згортків із речовиною кристалічного походження, а також вказала місця, де зробили «закладки». На території міста Ізюма поліцейські вилучили ще кілька полімерних згортків із психотропною речовиною.
 
 
Працівники Ізюмського районного управління поліції затримали обох фігуранток в порядку статті 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Жінкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що директора агропідприємства на Харківщині судитимуть за ухилення від сплати податків.
 
