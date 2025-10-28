28.10.2025 11:35 Віталій Хіневич
На Харківщині жінки розповсюджували психотропні речовини
Під час перевірки громадського транспорту на блокпості поблизу Ізюма поліцейські виявили у 19-річної пасажирки полімерний пакет із речовиною білого кольору.
Під час огляду серед її особистих речей було знайдено та вилучено 134 зіп-пакети з психотропною речовиною. Згідно з висновком експерта, вилучене містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено.
У ході досудового розслідування встановлено, що жінка діяла спільно з іншою 25-річною мешканкою міста Кам’янське. Разом вони придбали, фасували та зберігали психотропну речовину з метою збуту.
Під час проведення слідчих дій фігурантка добровільно видала понад сотню згортків із речовиною кристалічного походження, а також вказала місця, де зробили «закладки». На території міста Ізюма поліцейські вилучили ще кілька полімерних згортків із психотропною речовиною.
Працівники Ізюмського районного управління поліції затримали обох фігуранток в порядку статті 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Жінкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
