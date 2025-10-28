    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Зазвичай у стані алкогольного сп’яніння: чоловік два роки розбещував дитину
28.10.2025  11:45   Віталій Хіневич

Зазвичай у стані алкогольного сп’яніння: чоловік два роки розбещував дитину

У 2022 році обвинувачений, який проживав разом зі своєю співмешканкою та її донькою, почав вчиняти протиправні дії сексуального характеру щодо дитини. На той момент дівчинці було 10 років.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Злочини зазвичай відбувалися, коли 38-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та користувався відсутністю матері, яка працювала. Протиправні дії тривали упродовж двох років.
 
На прохання дитини зупинитися, сльози дівчинки, обвинувачений ніколи не реагував.
 
Під час перебування у гостях у своєї старшої сестри в іншому регіоні України потерпіла наважилася розповісти про пережите. Після цього сестра одразу звернулася до поліції та повідомила про злочин.
 
Правоохоронці викрили чоловіка, його було взято під варту. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. 
 
Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — довічне позбавлення волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінки розповсюджували психотропні речовини.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.10 Надзвичайні події На Харківщині жінки розповсюджували психотропні речовини 25.10 Надзвичайні події На Харківщині викрито незаконний продаж алкоголю 25.10 Надзвичайні події У Харкові зловмисник викрав авто та керував ним у стадії сп'яніння
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 