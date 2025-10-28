28.10.2025 11:45 Віталій Хіневич

Зазвичай у стані алкогольного сп’яніння: чоловік два роки розбещував дитину

У 2022 році обвинувачений, який проживав разом зі своєю співмешканкою та її донькою, почав вчиняти протиправні дії сексуального характеру щодо дитини. На той момент дівчинці було 10 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Злочини зазвичай відбувалися, коли 38-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та користувався відсутністю матері, яка працювала. Протиправні дії тривали упродовж двох років.

На прохання дитини зупинитися, сльози дівчинки, обвинувачений ніколи не реагував.

Під час перебування у гостях у своєї старшої сестри в іншому регіоні України потерпіла наважилася розповісти про пережите. Після цього сестра одразу звернулася до поліції та повідомила про злочин.

Правоохоронці викрили чоловіка, його було взято під варту. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — довічне позбавлення волі.

