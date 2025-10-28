Зазвичай у стані алкогольного сп’яніння: чоловік два роки розбещував дитину

У 2022 році обвинувачений, який проживав разом зі своєю співмешканкою та її донькою, почав вчиняти протиправні дії сексуального характеру щодо дитини. На той момент дівчинці було 10 років.
Сьогодні день підходить для нових починань і вирішення старих питань. Інтуїція підкаже правильний напрямок, а спокій допоможе уникнути непорозумінь.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
