28.10.2025 12:08 Рита Парфенова

Збірна України з кікбоксингу посіла друге місце на чемпіонаті світу в Італії

Українські кікбоксери здобули 131 медаль на чемпіонаті світу WTKA в Марина-ді-Каррара, забезпечивши командне друге місце серед 37 країн.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, на світовому чемпіонаті з кікбоксингу WTKA, що проходив у італійському місті Марина-ді-Каррара, українська збірна продемонструвала високий рівень майстерності. У змаганнях брали участь понад 1800 спортсменів із 37 країн світу.

Збірна України виборола 131 медаль у трьох вікових категоріях. Серед дорослих — 21 золота, 5 срібних та 4 бронзові нагороди; серед юніорів — 21 золота, 17 срібних і 7 бронзових; серед юнаків — 32 золоті, 13 срібних та 1 бронзова.

Такий результат дозволив нашій команді посісти друге командне місце у світовому рейтингу. Українські кікбоксери та їхні тренери отримали щирі вітання за неймовірну майстерність і внесок у міжнародний спортивний авторитет України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський спортсмен Руслан Абдієв завоював срібло чемпіонату світу з греко-римської боротьби U23.