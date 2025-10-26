26.10.2025 16:09 Дмитро Колонєй

Харківський борець став чемпіоном світу

Стало відомо як виступив харківський спортсмен Руслан Абдієв у Сербії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з 20 по 27 жовтня 2025 року у Сербії проходить чемпіонат світу з греко-римської боротьби U23. Успішно віступив на змаганнях харків'янин Руслан Абдієв у ваговій категорії до 82 кг.

На шляху до фіналу харківський борець здобув перемогу над спортсменами з Ірану та Китаю. У чвертьфіналі Руслан Абдієв переміг чемпіона Пан-американського чемпіонату зі США, після чого у півфінальному поєдинку здолав віце-чемпіона світу U-23 з Грузії Беку Мелелашвілі. У фіналі спортсмен завоював срібло чемпіонату.

Загалом українські спортсмени вибороли чотири золоті та дві срібні медалі. За підсумками змагань збірна України стала другою у командному заліку.