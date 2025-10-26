    
26.10.2025  16:09   Дмитро Колонєй

Харківський борець став чемпіоном світу

Стало відомо як виступив харківський спортсмен Руслан Абдієв у Сербії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 20 по 27 жовтня 2025 року у Сербії проходить чемпіонат світу з греко-римської боротьби U23. Успішно віступив на змаганнях харків'янин Руслан Абдієв у ваговій категорії до 82 кг. 
 
На шляху до фіналу харківський борець здобув перемогу над спортсменами з Ірану та Китаю. У чвертьфіналі Руслан Абдієв переміг чемпіона Пан-американського чемпіонату зі США, після чого у півфінальному поєдинку здолав віце-чемпіона світу U-23 з Грузії Беку Мелелашвілі. У фіналі спортсмен завоював срібло чемпіонату.
 
 
Загалом українські спортсмени вибороли чотири золоті та дві срібні медалі. За підсумками змагань збірна України стала другою у командному заліку.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські важкоатлетки стали чемпіонками  Україні.
 
