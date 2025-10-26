Росіяни атакували дроном ресторан у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці нового удару загарбників.
"Удар ворожим FPV-дроном у Новобаварському районі Харкова. Постраждав ресторан на околиці міста, вибиті вікна.
Люди не постраждали", - розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
