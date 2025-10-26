    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Росіяни атакували дроном ресторан у Харкові
26.10.2025  16:32   Дмитро Колонєй

Росіяни атакували дроном ресторан у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці нового удару загарбників.


Росіяни атакували дроном ресторан у Харкові

"Удар ворожим FPV-дроном у Новобаварському районі Харкова. Постраждав ресторан на околиці міста, вибиті вікна.

Люди не постраждали", - розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що по місту завдано удар ворожим безпілотником.  

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 Бізнес Потрібно, щоб бізнес був застрахований від воєнних ризиків - Ігор Терехов 26.10 Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено) 24.10 Суспільство Потрібно вдосконалювати систему соцзахисту на прифронтових територіях, – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 