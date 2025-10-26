26.10.2025 15:36 Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

Про атаку поінформував мер Харкова Ігор Терехов.



"По місту завдано удар ворожим безпілотником. Місце удару - у промзоні Слобідського району. Без наслідків та постраждалих. Станом на зараз над містом фіксуються ворожі «молнії», які можуть переносити на собі ударні FPV-дрони. Будьте обережні!, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

