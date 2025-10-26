    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)
26.10.2025  15:36   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

Про атаку поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

"По місту завдано удар ворожим безпілотником. Місце удару - у промзоні Слобідського району. Без наслідків та постраждалих. Станом на зараз над містом фіксуються ворожі «молнії», які можуть переносити на собі ударні FPV-дрони. Будьте обережні!, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники атакували безпілотниками Харків та селища трьох районів області
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 Бізнес Потрібно, щоб бізнес був застрахований від воєнних ризиків - Ігор Терехов 26.10 Надзвичайні події Росіяни атакували дроном ресторан у Харкові 24.10 Суспільство Потрібно вдосконалювати систему соцзахисту на прифронтових територіях, – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 