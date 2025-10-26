    
26.10.2025  08:54   Дмитро Колонєй

Загарбники атакували безпілотниками Харків та селища трьох районів області

Оперативна ситуація по Харкову та області на 26 жовтня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, від ударів ворога Харкова та 5 населених пунктів Харківської області  одна людина загинула; постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей. 
 
Росіянами застосовувалися проти мирного населення Харківщини: 
 
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.
У Харкові ворог атакував 3 БпЛА Шевченківський і Київський райони Харкова, постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 23-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждали 64-річна жінка і 56-річний чоловік. По допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в Харкові 22 жовтня. 
 
У Харкові пошкоджено
  • приватний будинок,
  • багатоквартирний будинок,
  • гуртожиток;
У Лозівському районі постраждала
  • енергетична інфраструктура (м. Лозова),
  • 7 приватних будинків (с. Башилівка); 
У Куп’янському районі завдано шкоди
  • приватному будинку (сел. Куп’янськ-Вузловий);
В Ізюмському районі пошкоджено
  • залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій
  • за добу прийняв 188 людей.
  • залишилися 69 людей.
  • від початку роботи в Пункті зареєстровано 9343 людини.
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося 8 ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки.
Нагадаємо праніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Харківщині.
 
