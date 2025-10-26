26.10.2025 08:54 Дмитро Колонєй

Загарбники атакували безпілотниками Харків та селища трьох районів області

Оперативна ситуація по Харкову та області на 26 жовтня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , від ударів ворога Харкова та 5 населених пунктів Харківської області одна людина загинула; постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей.

Росіянами застосовувалися проти мирного населення Харківщини: 7 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони.

У Харкові ворог атакував 3 БпЛА Шевченківський і Київський райони Харкова, постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 23-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждали 64-річна жінка і 56-річний чоловік. По допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в Харкові 22 жовтня.

У Харкові пошкоджено

приватний будинок,

багатоквартирний будинок,

гуртожиток;

У Лозівському районі постраждала

енергетична інфраструктура (м. Лозова),

7 приватних будинків (с. Башилівка);

У Куп’янському районі завдано шкоди

приватному будинку (сел. Куп’янськ-Вузловий);

В Ізюмському районі пошкоджено

залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій

за добу прийняв 188 людей.

залишилися 69 людей.

від початку роботи в Пункті зареєстровано 9343 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 8 ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки.