26.10.2025 08:54 Дмитро Колонєй
Загарбники атакували безпілотниками Харків та селища трьох районів області
Оперативна ситуація по Харкову та області на 26 жовтня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, від ударів ворога Харкова та 5 населених пунктів Харківської області одна людина загинула; постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей.
Росіянами застосовувалися проти мирного населення Харківщини:
-
7 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Молнія»;
-
2 fpv-дрони.
У Харкові ворог атакував 3 БпЛА Шевченківський і Київський райони Харкова, постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 23-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждали 64-річна жінка і 56-річний чоловік. По допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в Харкові 22 жовтня.
У Харкові пошкоджено
-
приватний будинок,
-
багатоквартирний будинок,
-
гуртожиток;
У Лозівському районі постраждала
-
енергетична інфраструктура (м. Лозова),
-
7 приватних будинків (с. Башилівка);
У Куп’янському районі завдано шкоди
-
приватному будинку (сел. Куп’янськ-Вузловий);
В Ізюмському районі пошкоджено
-
залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій
-
за добу прийняв 188 людей.
-
залишилися 69 людей.
-
від початку роботи в Пункті зареєстровано 9343 людини.
-
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.
-
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 8 ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0