28.10.2025 13:12 Рита Парфенова

До 12 років увʼязнення засуджено мешканця Богодухова за вбивство з гранатою

Богодухівський районний суд визнав винним 48-річного чоловіка у вбивстві та незаконному зберіганні бойових припасів. Потерпілому було завдано смертельних поранень під час конфлікту в гаражному кооперативі.

Богодухівський районний суд Харківської області виніс вирок 48-річному місцевому жителю, який у квітні 2025 року скоїв умисне вбивство та незаконно зберігав бойові припаси. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру

Інцидент стався 24 квітня на території гаражного кооперативу в місті Богодухів. Між двома чоловіками виник конфлікт, що переріс у бійку. Очевидці зуміли її припинити, після чого зловмисник залишив місце події. Повернувшись за пів години, він кинув у гараж, де перебував потерпілий, ручну осколкову гранату.

Внаслідок вибуху 25-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і був ушпиталений. Лікарі намагалися врятувати його життя, але 26 квітня він помер у лікарні. Засуджений частково визнав свою провину, стверджуючи, що не мав наміру вбивати, а лише хотів, щоб потерпілий вибачився.

За його словами, гранату він випадково підняв у міському парку, прийнявши її за шумову, і планував передати поліцейським. Він стверджував, що ніколи раніше не бачив бойових гранат і не знає, як вони діють.

Суд, дослідивши всі матеріали справи та вислухавши учасників, підтвердив доведеність вини обвинуваченого. З моменту затримання він перебуває під вартою. Обвинувальний вирок ухвалено, наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram