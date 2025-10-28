28.10.2025 13:25 Віталій Хіневич

Харківські комунальники опрацювали майже 6,3 тисячі звернень за тиждень

За минулий тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» відремонтували більше 100 домофонів і закрили низку вікон у квартирах і під’їздах житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Також вони виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем відеоспостереження, контролю та управління доступом до найпростіших укриттів тощо.

Крім того, підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами.

Загалом за тиждень було опрацьовано майже 6,3 тис. звернень від харків’ян.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram