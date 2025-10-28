Харківські комунальники опрацювали майже 6,3 тисячі звернень за тиждень

За минулий тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» відремонтували більше 100 домофонів і закрили низку вікон у квартирах і під’їздах житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.
Комментариев: 0
Сьогодні день підходить для нових починань і вирішення старих питань. Інтуїція підкаже правильний напрямок, а спокій допоможе уникнути непорозумінь.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
влажность:
давление:
ветер: