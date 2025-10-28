    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники опрацювали майже 6,3 тисячі звернень за тиждень
28.10.2025  13:25   Віталій Хіневич

Харківські комунальники опрацювали майже 6,3 тисячі звернень за тиждень

За минулий тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» відремонтували більше 100 домофонів і закрили низку вікон у квартирах і під’їздах житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Також вони виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем відеоспостереження, контролю та управління доступом до найпростіших укриттів тощо. 
 
Крім того, підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами. 
 
Загалом за тиждень було опрацьовано майже 6,3 тис. звернень від харків’ян.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер частину Немишлянського району Харкова відключать від газу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 ЖКГ Не буде газу у кількох населених пунктах Харківщини 25.10 ЖКГ З озера у Центральному парку Харкова прибрали водні рослини 24.10 ЖКГ Харківські комунальники наводили лад у місцях для вигулу собак
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 