У четвер частину Немишлянського району Харкова відключать від газу: адреси

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть технічні роботи з підготовки газових мереж до опалювального сезону. Подачу газу тимчасово припинять на низці вулиць Немишлянського району.
30 жовтня 2025 року в Харкові тимчасово зупинять подачу газу в частині Немишлянського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».
Відключення пов’язано з проведенням технічних робіт із підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».
Під час виконання робіт газопостачання буде припинено за такими адресами:
Споживачам рекомендують заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.
Підключення до системи відбудеться після завершення робіт і проведення обстеження внутрішньобудинкових мереж. Доступ до помешкань обов’язковий, зазначають у «Газмережах».
Міська філія просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.
Комментариев: 0
Сьогодні день підходить для нових починань і вирішення старих питань. Інтуїція підкаже правильний напрямок, а спокій допоможе уникнути непорозумінь.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
влажность:
давление:
ветер: