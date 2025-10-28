    
Главная Новини Харкова ЖКГ У четвер частину Немишлянського району Харкова відключать від газу: адреси
28.10.2025  09:08   Рита Парфенова

У четвер частину Немишлянського району Харкова відключать від газу: адреси

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть технічні роботи з підготовки газових мереж до опалювального сезону. Подачу газу тимчасово припинять на низці вулиць Немишлянського району.


Фото: Газмережі

30 жовтня 2025 року в Харкові тимчасово зупинять подачу газу в частині Немишлянського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Відключення пов’язано з проведенням технічних робіт із підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

Під час виконання робіт газопостачання буде припинено за такими адресами:

  • пров. Сержантський – всі будинки
  • вул. Драгоманова буд. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35
  • вул. Сонячна буд. 11, 13
  • вул. Світанкова буд. 3, 5
  • пров. Воскобійницький буд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30
  • вул. Велозаводська буд. 37
  • вул. Рокитна буд. 1, 1-А, 3, 10
  • вул. Воскобійницька буд. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35
  • вул. Єдності буд. 181
  • вул. Естонська буд. 11-Б.

Споживачам рекомендують заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення до системи відбудеться після завершення робіт і проведення обстеження внутрішньобудинкових мереж. Доступ до помешкань обов’язковий, зазначають у «Газмережах».

Міська філія просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 28 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень.
Тэги:  газ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 ЖКГ Не буде газу у жителів двох харківських вулиць 26.10 ЖКГ Не буде газу у кількох населених пунктах Харківщини 22.10 ЖКГ Газовики Харкова обстежили мережі довкола епіцентру вибухів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 