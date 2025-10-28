28.10.2025 09:08 Рита Парфенова

У четвер частину Немишлянського району Харкова відключать від газу: адреси

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть технічні роботи з підготовки газових мереж до опалювального сезону. Подачу газу тимчасово припинять на низці вулиць Немишлянського району.



Фото: Газмережі

30 жовтня 2025 року в Харкові тимчасово зупинять подачу газу в частині Немишлянського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Відключення пов’язано з проведенням технічних робіт із підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

Під час виконання робіт газопостачання буде припинено за такими адресами:

пров. Сержантський – всі будинки

вул. Драгоманова буд. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35

вул. Сонячна буд. 11, 13

вул. Світанкова буд. 3, 5

пров. Воскобійницький буд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30

вул. Велозаводська буд. 37

вул. Рокитна буд. 1, 1-А, 3, 10

вул. Воскобійницька буд. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35

вул. Єдності буд. 181

вул. Естонська буд. 11-Б.

Споживачам рекомендують заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення до системи відбудеться після завершення робіт і проведення обстеження внутрішньобудинкових мереж. Доступ до помешкань обов’язковий, зазначають у «Газмережах».

Міська філія просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.

