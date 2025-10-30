30.10.2025 08:40 Віталій Хіневич

За добу ворог обстріляв 6 населених пунктів у Харківській області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, внаслідок чого є постраждалі.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У с. Піски-Радьківські Борівської громади постраждали 48-річний чоловік і 46-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету (тип встановлюється);

4 КАБ;

2 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка), автомобіль (с. Колодязне);

в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Піски-Радьківські);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руська Лозова);

у Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові будівлі, 2 автомобілі, адмінбудівлю, цивільне підприємство (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка).

Тимчасово без електропостачання — близько 3 тисяч абонентів у м. Лозова (діють віялові відключення світла).

Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

