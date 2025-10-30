30.10.2025 08:55 Віталій Хіневич

У Харківській області аварійні відключення світла замінили на погодинні

Ворог завдав масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України. На Харківщині діють погодинні відключення електрики.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:

08:00-10:00 - 1,5 черги,

10:00-14:00 - 1 черга,

14:00-19:00 - 2 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 14:00-16:00

1.2 14:00-16:00

2.1 14:00-16:00

2.2 14:00-16:00

3.1 16:00-19:00

3.2 8:00-10:00, 16:00-19:00

4.1 8:00-10:00

4.2 8:00-10:00

5.1, 5.2 не вимикаються

6.1 10:00-14:00

6.2 10:00-14:00.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 19:00 будуть діяти графіки обмеження потужності.

