30.10.2025  08:55   Віталій Хіневич

У Харківській області аварійні відключення світла замінили на погодинні

Ворог завдав масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України. На Харківщині діють погодинні відключення електрики.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:
 
  • 08:00-10:00 - 1,5 черги, 
  • 10:00-14:00 - 1 черга,
  • 14:00-19:00 - 2 черги.
 
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
 
  • 1.1 14:00-16:00
  • 1.2 14:00-16:00
  • 2.1 14:00-16:00
  • 2.2 14:00-16:00
  • 3.1 16:00-19:00
  • 3.2 8:00-10:00, 16:00-19:00
  • 4.1 8:00-10:00
  • 4.2 8:00-10:00
  • 5.1, 5.2 не вимикаються
  • 6.1 10:00-14:00
  • 6.2 10:00-14:00.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 19:00 будуть діяти графіки обмеження потужності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер частину Немишлянського району Харкова відключать від газу.
 
Тэги:  жкг, харків
