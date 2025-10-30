30.10.2025 09:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків - 13

Золочів - 11

Богодухів - 09

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 12

Слобожанське - 14

Куп’янськ -

Берестин - 12

Лозова - 14

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 29 жовтня 2025 року.