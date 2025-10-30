    
30.10.2025  09:45   Віталій Хіневич

Кадри наслідків обстрілу Харківської області

Впродовж доби російська армія атакувала населені пункти Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
29 жовтня у селі Піски-Радьківські військові рф завдали удар дроном по автомобілю. Тілесні ушкодження отримав 48-річний водій та 46-річна жінка-пасажир. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.
 
У Лозівському районі пошкоджено приватні будинки та адміністративна будівля, автомобілі, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру.
 
Через влучання БпЛА у селищі Руська Лозова пошкоджено автомобіль.
 
У Купʼянському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що подружжя з Харківщини дістало поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона.
 
