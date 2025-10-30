30.10.2025 10:00

У Харкові запобігли теракту, який фсб намагалася здійснити за допомогою свого агента

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити новий теракт у Харкові. За результатами дій на випередження у прифронтовому місті затримано агента фсб, який готував саморобний вибуховий пристрій та збирався підірвати його.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий безробітний, який раніше був засуджений за участь у спробах захоплення Харківської облдержадміністрації у 2014 році.

Тоді суд призначив йому 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Саме під час випробувального періоду на зловмисника вийшов співробітник фсб, завербував його і перевів у «режим очікування».

Як встановило розслідування, восени цього року окупанти через месенджер «активували» свого агента та доручили йому виготовити СВП.

У подальшому фігурант мав закласти СВП за координатами, які очікував від свого російського куратора.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено недороблену вибухівку зі складовими до неї, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

