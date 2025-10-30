    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові запобігли теракту, який фсб намагалася здійснити за допомогою свого агента
30.10.2025  10:00   

У Харкові запобігли теракту, який фсб намагалася здійснити за допомогою свого агента

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити новий теракт у Харкові. За результатами дій на випередження у прифронтовому місті затримано агента фсб, який готував саморобний вибуховий пристрій та збирався підірвати його.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий безробітний, який раніше був засуджений за участь у спробах захоплення Харківської облдержадміністрації у 2014 році.
 
Тоді суд призначив йому 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Саме під час випробувального періоду на зловмисника вийшов співробітник фсб, завербував його і перевів у «режим очікування».
 
Як встановило розслідування, восени цього року окупанти через месенджер «активували» свого агента та доручили йому виготовити СВП.
 
У подальшому фігурант мав закласти СВП за координатами, які очікував від свого російського куратора.
 
Під час обшуків в оселі затриманого вилучено недороблену вибухівку зі складовими до неї, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.
 
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).
 
Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримали російського агента, який готував підрив автомобіля ЗСУ.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Надзвичайні події У Харківській області під час російських атак поранено двох людей (фото) 30.10 Надзвичайні події Екологи назвали збитки від ворожого обстрілу лікарні в Харківській області 30.10 Надзвичайні події Кадри наслідків обстрілу Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 