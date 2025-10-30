30.10.2025 10:30 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Енергетична ситуація в Харкові залишається важкою

Графіки планових та аварійних відключень електропостачання застосовані в Харкові та Харківській області.



Як повідомив сьогодні, 30 жовтня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, це зумовлено постійними ворожими атаками об’єктів критичної інфраструктури по всій Україні, передає РЕДПОСТ.

«Енергетична ситуація в Харкові зараз залишається важкою.

Але я дуже вдячний фахівцям наших комунальних служб, енергетикам АТ «Харківобленерго», які безперервно працюють над тим, щоб містяни були зі світлом», - зазначив мер.

Раніше РЕДПОСТ псиав, що ворог завдав масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України.