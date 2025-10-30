    
30.10.2025  10:30   Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Енергетична ситуація в Харкові залишається важкою

Графіки планових та аварійних відключень електропостачання застосовані в Харкові та Харківській області.


Як повідомив сьогодні, 30 жовтня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, це зумовлено постійними ворожими атаками об’єктів критичної інфраструктури по всій Україні, передає РЕДПОСТ. 
 
«Енергетична ситуація в Харкові зараз залишається важкою.
 
Але я дуже вдячний фахівцям наших комунальних служб, енергетикам АТ «Харківобленерго», які безперервно працюють над тим, щоб містяни були зі світлом», - зазначив мер.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що ворог завдав масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України.
харків, ігор терехов
