Прокурори довели вину посадовця лісництва, який співпрацював з окупантами

Слідством встановлено, що під час тимчасової окупації Ізюмського району старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Після захоплення підприємства військовими рф воно продовжило функціонувати під контролем окупантів — вже під російською назвою.

53-річний обвинувачений погодився на пропозицію представників держави-агресора та обійняв аналогічну посаду у незаконно створеному «лісництві», яке діяло на базі українського держпідприємства.

Колаборант керував діяльністю підлеглих, забезпечував використання матеріально-технічної бази лісництва в інтересах окупаційної адміністрації, за що отримував грошову винагороду в російських рублях.

На займаній посаді він перебував до звільнення території Збройними Силами України.

У судовому засіданні чоловік заперечував свою вину, проте зібрані під час досудового розслідування докази підтвердили його причетність до колабораційної діяльності.

Суд залишив для обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Йому призначено покарання — 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, управлінням та розпорядженням майном підприємства, строком на 10 років, а також із конфіскацією майна.

