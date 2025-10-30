    
30.10.2025  11:00   Віталій Хіневич

Прокурори довели вину посадовця лісництва, який співпрацював з окупантами

Слідством встановлено, що під час тимчасової окупації Ізюмського району старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Після захоплення підприємства військовими рф воно продовжило функціонувати під контролем окупантів — вже під російською назвою. 
 
53-річний обвинувачений погодився на пропозицію представників держави-агресора та обійняв аналогічну посаду у незаконно створеному «лісництві», яке діяло на базі українського держпідприємства.
 
Колаборант керував діяльністю підлеглих, забезпечував використання матеріально-технічної бази лісництва в інтересах окупаційної адміністрації, за що отримував грошову винагороду в російських рублях.
 
На займаній посаді він перебував до звільнення території Збройними Силами України.
 
У судовому засіданні чоловік заперечував свою вину, проте зібрані під час досудового розслідування докази підтвердили його причетність до колабораційної діяльності.
 
Суд залишив для обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.
 
Йому призначено покарання — 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, управлінням та розпорядженням майном підприємства, строком на 10 років, а також із конфіскацією майна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові запобігли теракту, який фсб намагалася здійснити за допомогою свого агента
 
 
