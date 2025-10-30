    
30.10.2025  11:15   Рита Парфенова

Водій мопеда з Харківщини намагався відкупитися від поліції: справу скеровано до суду

51-річний мешканець Харківщини пропонував поліцейським 15 000 гривень хабара, щоб уникнути відповідальності за керування в стані сп’яніння.

справу скеровано до суду

Як повідомляє РЕДПОСТ, в жовтні поліцейські відділення № 1 Богодухівського райвідділу поліції зупинили 51-річного водія мопеда. Під час перевірки правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити тест на місці та в медичному закладі.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар у розмірі 15 000 гривень. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала спробу підкупу.

За цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі». Підозрюваному повідомили про підозру. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі до чотирьох років.

Наразі обвинувальний акт передано до Валківського районного суду Харківської області для розгляду по суті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 66-річний водій намагався відкупитися від поліцейських Харківщини 8 тисячами гривень.
