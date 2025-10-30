    
30.10.2025  11:30   Віталій Хіневич

«Харківобленерго» нагадало абонентам, як передати показання електролічильників

Енергетики нагадують споживачам про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Наголошується, що передати показання лічильника потрібно до 3 листопада включно.
 
Передати покази за жовтень можна наступним чином:
 
  • чат-бот у Telegram;
  • чат-бот у Viber
  • банер "Передача показів лічильника";
  • sms-повідомлення на короткий номер 4300 у наступному форматі: 12 цифр особового рахунку, пробіл, і після пробілу самі показання.

