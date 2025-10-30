30.10.2025 11:45 Рита Парфенова

Харків'янка стала переможницей Кубку України зі стендової стрільби

Харківська спортсменка Софія Лободіна перемогла у фіналі Кубку України зі стендової стрільби, випередивши суперниць із Києва та Львова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, в Київській області відбувся фінал Кубку України зі стендової стрільби, який зібрав понад сотню найсильніших спортсменів із різних регіонів країни. У запеклій боротьбі за перемогу серед юніорок найкращий результат продемонструвала представниця Харкова — Софія Лободіна.

Юна спортсменка впевнено обійшла суперниць із Києва та Львова, продемонструвавши високу техніку, витримку та майстерність. Її результат став беззаперечним підтвердженням стабільного розвитку харківської школи стендової стрільби, яка вже багато років виховує чемпіонів національного та міжнародного рівня.

За словами тренерів, успіх Софії — це результат системної підготовки, наполегливості та любові до спорту. Її перемога не лише додає очок у командному заліку, а й надихає молодше покоління спортсменів Харківщини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram