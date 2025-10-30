На Харківщині спалахнув автомобіль

29 жовтня о 21:27 Служба порятунку отримала повідомлення, що за межами міста Слобожанське Чугуївського району горить автівка.
День сприятливий для завершення справ і наведення ладу в думках. Енергія зірок допоможе знайти рішення навіть у складних питаннях.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
30 жовтня у світі відзначають День поінформованості про цукрову залежність. В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
