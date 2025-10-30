    
30.10.2025  11:55   Віталій Хіневич

На Харківщині спалахнув автомобіль

29 жовтня о 21:27 Служба порятунку отримала повідомлення, що за межами міста Слобожанське Чугуївського району горить автівка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
По прибуттю на місце події рятувальники ДСНС встановили, що палає автомобіль Opel Astra, який знаходився на проїжджій частині дороги.
 
Пожежу на площі 6 м² ліквідовано о 22:15. 
 
Постраждалих немає, причину та обставини встановлюють фахівці.
 
На місці працювало 6 рятувальників із залученням 1 одиниці техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що два автомобілі пошкоджено внаслідок удару дрона по Руській Лозовій на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
