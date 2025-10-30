    
30.10.2025  12:12   Рита Парфенова

Що дешевшає, а що дорожчає у Харкові: аналіз цін на бакалію та яйця

У Харкові підбили підсумки цінової динаміки на товари бакалійної групи та курячі яйця.


Фото з відкритих джерел

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, від початку серпня споживачі помітили як зростання, так і зниження вартості окремих продуктів, повідомляє РЕДПОСТ.

Зокрема, гречка та пшоно подорожчали приблизно на 15%, пшеничне борошно – на 10%, а манна крупа та соняшникова олія додали близько 5%. Натомість макаронні вироби знизилися в ціні майже на 19%, цукор подешевшав на 12%, а рис круглий – на 5%. Вартість солі залишається стабільною.

Станом на кінець жовтня середні ціни на основні продукти виглядають так:

  • гречка – 38,9 грн/кг;
  • рис довгозернистий – 54,1 грн/кг;
  • рис круглий – 55,5 грн/кг;
  • пшоно – 25,7 грн/кг;
  • манна крупа – 27,6 грн/0,8 кг;
  • цукор – 29,1 грн/кг;
  • кам’яна сіль – 16,4 грн/кг;
  • пшеничне борошно – 26,4 грн/кг;
  • макарони (ріжки) – 30,1 грн/кг;
  • соняшникова олія (850 мл) – 81,8 грн.

Окрему увагу фахівці звернули на курячі яйця, ціна яких зросла приблизно на 10%. Нині десяток коштує від 65 до 90 гривень, залежно від виробника та торгової мережі.

За словами представників міського департаменту, цінові коливання зумовлені сезонними факторами та зміною вартості сировини. У найближчі тижні прогнозують стабілізацію вартості більшості позицій бакалійної групи.

Раніше РЕДПОСТ наводив огляд цін на генератори, зарядні станції та павербанки у Харкові.
