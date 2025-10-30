Що дешевшає, а що дорожчає у Харкові: аналіз цін на бакалію та яйця

У Харкові підбили підсумки цінової динаміки на товари бакалійної групи та курячі яйця.
За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, від початку серпня споживачі помітили як зростання, так і зниження вартості окремих продуктів, повідомляє РЕДПОСТ.
Зокрема, гречка та пшоно подорожчали приблизно на 15%, пшеничне борошно – на 10%, а манна крупа та соняшникова олія додали близько 5%. Натомість макаронні вироби знизилися в ціні майже на 19%, цукор подешевшав на 12%, а рис круглий – на 5%. Вартість солі залишається стабільною.
Станом на кінець жовтня середні ціни на основні продукти виглядають так:
Окрему увагу фахівці звернули на курячі яйця, ціна яких зросла приблизно на 10%. Нині десяток коштує від 65 до 90 гривень, залежно від виробника та торгової мережі.
За словами представників міського департаменту, цінові коливання зумовлені сезонними факторами та зміною вартості сировини. У найближчі тижні прогнозують стабілізацію вартості більшості позицій бакалійної групи.
