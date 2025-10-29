Харківські картингісти завершили сезон із призовими місцями

На столичній трасі «Чайка» відбувся фінальний етап чемпіонату України з картингу «Rotax». Спортсмени з Харківщини — брати Ілля та Олексій Гнатенки — гідно представили регіон, здобувши високі результати.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, в Києві, на трасі спортивного комплексу «Чайка», пройшов четвертий – заключний – етап чемпіонату України з картингу в класах «Rotax».
Харківщину традиційно представляли гонщики спортивно-технічного клубу «Лідер» – брати Ілля та Олексій Гнатенки.
У класі «Rotax-Mini» Ілля успішно пройшов кваліфікаційні заїзди та, попри складні погодні умови, посів 9 місце серед учасників із Києва, Дніпра та Чернігова.
Його брат Олексій, який завершує виступи у дитячому класі «Комер-Мікро», виборов срібну нагороду за підсумками чотирьох заїздів.
Фініш сезону став вагомим досягненням для харківських спортсменів і підтвердив високий рівень підготовки вихованців клубу «Лідер».
