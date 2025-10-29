29.10.2025 13:05 Віталій Хіневич

Українців попередили про розсилку фейкових листів нібито від імені ДПС

Протягом останніх днів по країні масово розсилають фейкові електронні листи «від імені» Державної податкової служби України.

Про це в. о. Голови ДПС Леся Карнаух повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає РЕДПОСТ.

«Тема листа – повідомлення про проведення «фінансової перевірки за фактом легалізації коштів» щодо певної організації. Наголошую! ДПС не має до цієї розсилки жодного стосунку, тому просимо всіх бути уважними», – підкреслила Леся Карнаух.

Листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача. Існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами.

Крім того, повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою України.

ДПС радить:

не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах;

дотримуватися правил особистої кібергігієни;

бути обережними та уважними навіть при отриманні повідомлень від відомих адресатів – зловмисники можуть підробити адресу відправника;

за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.

