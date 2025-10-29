29.10.2025 13:25 Рита Парфенова

На Харківщині пособник окупантів отримав 10 років тюрми – суд вдруге підтвердив вирок

Мешканець Куп’янського району під час окупації збирав дані про ветеранів АТО та передавав їх російським військовим. Після тривалого судового процесу апеляційний суд Полтави вдруге визнав його винним у пособництві державі-агресору.

Полтавський апеляційний суд 24 жовтня 2025 року вдруге підтвердив вирок 46-річному жителю селища Шевченкове Куп’янського району, визнавши його винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, під час тимчасової окупації Куп’янщини чоловік добровільно підтримував російських військових – передавав їм інформацію про місця проживання ветеранів АТО/ООС і працівників правоохоронних органів, допомагав облаштовувати блокпости та пропонував бути посередником між окупантами й місцевими мешканцями.

За це він отримав від окупаційної адміністрації «грамоту» та «подяку» за «внесок у боротьбу з неонацизмом в Україні».

Після звільнення селища Збройними Силами України правоохоронці затримали пособника рф у порядку ст. 208 КПК України. Його було взято під варту без права внесення застави.

Під час судових слухань чоловік наполягав, що його обмовили. Захисник намагався довести, що обвинувачений мав проукраїнські погляди — нібито співав українські пісні та навіть був побитий росіянами через те, що носив українську піксельну форму.

Попри ці аргументи, суд визнав провину доведеною. Спочатку Диканський районний суд Полтавської області виправдав обвинуваченого, однак апеляція скасувала це рішення та призначила 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати державні посади протягом 15 років.

Після касаційного розгляду Верховний Суд відправив справу на повторний розгляд, залишивши підсудного під вартою через ризик втечі. У жовтні 2025 року апеляційний суд вдруге підтримав позицію прокуратури й підтвердив вирок у повному обсязі.

Вирок може бути оскаржений у касаційному порядку. У прокуратурі наголосили: кожен, хто сприяє агресору, понесе справедливе покарання.

