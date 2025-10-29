29.10.2025 13:40 Віталій Хіневич

У Харкові водій авто скоїв ДТП та поїхав з місця події

28 жовтня патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Олександрівському.

28 жовтня патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Олександрівському.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що кермувальник авто Skoda не впевнився в безпечності руху та здійснив наїзд на припаркований автомобіль, після чого залишив місце пригоди, але невдовзі повернувся.

Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин повідомив, що вживав алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди.

На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік погодився.

Огляд на стан сп'яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.67 проміле. З результатом огляду громадянин був згоден.

Поліцейські відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

