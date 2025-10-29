29.10.2025 13:40 Віталій Хіневич
У Харкові водій авто скоїв ДТП та поїхав з місця події
28 жовтня патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Олександрівському.
Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що кермувальник авто Skoda не впевнився в безпечності руху та здійснив наїзд на припаркований автомобіль, після чого залишив місце пригоди, але невдовзі повернувся.
Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин повідомив, що вживав алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди.
На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік погодився.
Огляд на стан сп'яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.67 проміле. З результатом огляду громадянин був згоден.
Поліцейські відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.
