Харків'янин систематично знущався з матері – поліція відкрила кримінальне провадження

39-річному мешканцю Київського району Харкова повідомлено про підозру у систематичному домашньому насильстві щодо власної матері. Попри неодноразові заборони та профілактичні бесіди, він продовжував погрожувати і принижувати жінку.

У Харкові слідчі повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї 59-річної матері. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Як встановили правоохоронці, неодноразово судимий мешканець Київського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, регулярно влаштовував сварки вдома. Він ображав матір нецензурними словами, погрожував фізичною розправою та іноді застосовував силу.

Працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 1 неодноразово реагували на виклики, проводили профілактичні бесіди з агресором і складали адміністративні протоколи. Також чоловіку виносили термінові заборонні приписи.

Однак ці заходи не зупинили порушника – конфлікти продовжувалися. Зрештою, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

Наразі чоловіку офіційно повідомлено про підозру. Слідство триває.\

