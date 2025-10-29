29.10.2025 14:25 Віталій Хіневич

Інфекційна та паразитарна захворюваність на Харківщині: що зростає, а що йде на спад

За 9 місяців 2025 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зареєстровано 92707 випадків інфекційних захворювань проти 81110.

Показник без урахування грипу та ГРВІ – 4249 випадків проти 4235 (зростання на 0,3%). Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення склав 3,6 проти 3,1. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 41,4% проти 38,7%.

У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показників захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником на 20,0%, туберкульозом органів дихання на 16,2%, кором та менінгококовою інфекцією на 3 випадки, хворобою Лайма на 18,7%, хронічними вірусними гепатитами на 13,4%, у т.ч. хронічним вірусним гепатитом С на 16,8%, педикульозом на 6,7%, ГРВІ на 15,7%, грипом у 4,9 рази.

Знизився рівень захворюваності сальмонельозом на 24,5%, шигельозом на 47,8%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 31,5%, кашлюком на 22,7%, гострими вірусними гепатитами: А на 14 випадків, В на 5,9%, С на 4,3%, хронічним вірусним гепатитом В на 5,0%, інфекційним мононуклеозом – на 9,9%.

Виявлено 375 осіб, інвазованих гельмінтами та найпростішими, з них 60,3% – діти до 17 років.

Звернулось за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 2551 особа, з них від диких тварин постраждали 66 осіб.

Кількість осіб, які постраждали від укусів кліщів зросла на 26,6%, зареєстровано 895 осіб, з них 27,4% – діти віком до 17 років.

