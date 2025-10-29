    
Інфекційна та паразитарна захворюваність на Харківщині: що зростає, а що йде на спад
29.10.2025  14:25   Віталій Хіневич

Інфекційна та паразитарна захворюваність на Харківщині: що зростає, а що йде на спад

За 9 місяців 2025 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зареєстровано 92707 випадків інфекційних захворювань проти 81110.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
Показник без урахування грипу та ГРВІ – 4249 випадків проти 4235 (зростання на 0,3%). Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення склав 3,6 проти 3,1. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 41,4% проти 38,7%.
 
У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показників захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником на 20,0%, туберкульозом органів дихання на 16,2%, кором та менінгококовою інфекцією на 3 випадки, хворобою Лайма на 18,7%, хронічними вірусними гепатитами на 13,4%, у т.ч. хронічним вірусним гепатитом С на 16,8%, педикульозом на 6,7%, ГРВІ на 15,7%, грипом у 4,9 рази.
 
Знизився рівень захворюваності сальмонельозом на 24,5%, шигельозом на 47,8%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 31,5%, кашлюком на 22,7%, гострими вірусними гепатитами: А на 14 випадків, В на 5,9%, С на 4,3%,  хронічним вірусним гепатитом В на 5,0%, інфекційним мононуклеозом – на 9,9%.
 
Виявлено 375 осіб, інвазованих гельмінтами та найпростішими, з них 60,3% – діти до 17 років.
 
Звернулось за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 2551 особа, з них від диких тварин постраждали 66 осіб.
 
Кількість осіб, які постраждали від укусів кліщів зросла на 26,6%, зареєстровано 895 осіб, з них 27,4% – діти віком до 17 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що від початку року в Україні інсульт діагностували понад 96 тисячам пацієнтів.
 
Тэги:  медицина, харків
