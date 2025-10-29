    
29.10.2025  11:50   Віталій Хіневич

Від початку року в Україні інсульт діагностували понад 96 тисячам пацієнтів

За даними Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), за минулий рік — у 2024-му — інсульт в Україні діагностували 128 075 пацієнтам та пацієнткам.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Цьогоріч це захворювання вразило вже 96 455 людей по всій Україні — у деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз. 
 
У кожній ситуації важливими залишаються дві речі: розпізнати інсульт та вчасно надати якісну медичну допомогу — про все це говоримо нижче. 
 
Як розпізнати інсульт — перші симптоми інсульту
 
Симптоми інсульту легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:
 
Мовлення. Нерозбірлива мова або нерозуміння слів.
 
Обличчя. Раптова асиметрія обличчя або “крива” усмішка.
 
Запаморочення. Втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль (ніби від удару).
 
Очі. Раптове погіршення зору, двоїння в очах.
 
Кінцівки. Раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку, підняти руки.
 
Розвиток інсульту супроводжують симптоми, що виникають раптово:
 
  • оніміння або слабкість м’язів — частіше з одного боку тіла;
  • проблема з розумінням мови чи мовленням, плутанина у словах;
  • порушення зору, двоїння;
  • проблеми з ходінням, запаморочення, втрата рівноваги чи координації;
  • сильний головний біль без причин.
 
Окрім цього, інсульт також може проявлятися сонливістю, блюванням, нудотою. Такі ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім — зникати. Подібні короткотривалі сигнали визначають як транзиторні ішемічні атаки — люди їх часто ігнорують, бо вони швидко минають, утім ці сигнали говорять про важкий стан, який треба негайно лікувати.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 28 жовтня.
 
 
Тэги:  медицина, харків
