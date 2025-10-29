29.10.2025 11:50 Віталій Хіневич

Від початку року в Україні інсульт діагностували понад 96 тисячам пацієнтів

За даними Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), за минулий рік — у 2024-му — інсульт в Україні діагностували 128 075 пацієнтам та пацієнткам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Цьогоріч це захворювання вразило вже 96 455 людей по всій Україні — у деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз.

У кожній ситуації важливими залишаються дві речі: розпізнати інсульт та вчасно надати якісну медичну допомогу — про все це говоримо нижче.

Як розпізнати інсульт — перші симптоми інсульту

Симптоми інсульту легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:

Мовлення. Нерозбірлива мова або нерозуміння слів.

Обличчя. Раптова асиметрія обличчя або “крива” усмішка.

Запаморочення. Втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль (ніби від удару).

Очі. Раптове погіршення зору, двоїння в очах.

Кінцівки. Раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку, підняти руки.

Розвиток інсульту супроводжують симптоми, що виникають раптово:

оніміння або слабкість м’язів — частіше з одного боку тіла;

проблема з розумінням мови чи мовленням, плутанина у словах;

порушення зору, двоїння;

проблеми з ходінням, запаморочення, втрата рівноваги чи координації;

сильний головний біль без причин.

Окрім цього, інсульт також може проявлятися сонливістю, блюванням, нудотою. Такі ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім — зникати. Подібні короткотривалі сигнали визначають як транзиторні ішемічні атаки — люди їх часто ігнорують, бо вони швидко минають, утім ці сигнали говорять про важкий стан, який треба негайно лікувати.

