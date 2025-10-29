29.10.2025 11:50 Віталій Хіневич
Від початку року в Україні інсульт діагностували понад 96 тисячам пацієнтів
За даними Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), за минулий рік — у 2024-му — інсульт в Україні діагностували 128 075 пацієнтам та пацієнткам.
Цьогоріч це захворювання вразило вже 96 455 людей по всій Україні — у деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз.
У кожній ситуації важливими залишаються дві речі: розпізнати інсульт та вчасно надати якісну медичну допомогу — про все це говоримо нижче.
Як розпізнати інсульт — перші симптоми інсульту
Симптоми інсульту легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:
Мовлення. Нерозбірлива мова або нерозуміння слів.
Обличчя. Раптова асиметрія обличчя або “крива” усмішка.
Запаморочення. Втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль (ніби від удару).
Очі. Раптове погіршення зору, двоїння в очах.
Кінцівки. Раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку, підняти руки.
Розвиток інсульту супроводжують симптоми, що виникають раптово:
-
оніміння або слабкість м’язів — частіше з одного боку тіла;
-
проблема з розумінням мови чи мовленням, плутанина у словах;
-
порушення зору, двоїння;
-
проблеми з ходінням, запаморочення, втрата рівноваги чи координації;
-
сильний головний біль без причин.
Окрім цього, інсульт також може проявлятися сонливістю, блюванням, нудотою. Такі ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім — зникати. Подібні короткотривалі сигнали визначають як транзиторні ішемічні атаки — люди їх часто ігнорують, бо вони швидко минають, утім ці сигнали говорять про важкий стан, який треба негайно лікувати.
