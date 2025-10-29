29.10.2025 12:15 Віталій Хіневич

Продала на вулиці метадон: на Харківщині затримали жінку

46-річна мешканка міста Слобожанське на одній із вулиць міста Зміїв продала 10 пігулок метадону за 1000 гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем її проживання поліцейські вилучили згорток із кристалоподібною речовиною.

Працівники поліції вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження. Експерти підтвердили, що вилучена речовина є наркотичною речовиною «метадон».

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

