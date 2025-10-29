29.10.2025 11:47 Рита Парфенова

У Харкові прокуратура через суд повернула понад 1 млн грн до міського бюджету

Суд задовольнив позов прокуратури щодо стягнення коштів пайової участі з порушників, які не сплатили внески за будівництво гаража.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Господарський суд Харківської області задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова і зобов’язав дві компанії виплатити до міського бюджету понад 1 млн грн. Позов стосувався коштів пайової участі, які підприємства незаконно утримували, порушивши вимоги законодавства щодо розвитку інфраструктури.

З’ясовано, що у 2019 році на проспекті Льва Ландау дві компанії розпочали будівництво наземного гаража відкритого типу. Будівля була введена в експлуатацію у 2021 році. Однак забудовники не звернулися до департаменту економічного розвитку для укладання договору про пайову участь та не сплатили необхідні внески.

Жодні документи для розрахунку пайового внеску не були подані, а договір із міською радою не укладено. Загальна сума безпідставно утриманих коштів із урахуванням інфляції та 3% річних перевищує 1 млн гривень.

Судове рішення передбачає солідарне стягнення зазначеної суми з обох товариств. Наразі триває строк на апеляційне оскарження, після завершення якого прокуратура забезпечить фактичне надходження коштів до бюджету міста.

