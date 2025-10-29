У Харкові прокуратура через суд повернула понад 1 млн грн до міського бюджету

Суд задовольнив позов прокуратури щодо стягнення коштів пайової участі з порушників, які не сплатили внески за будівництво гаража.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Господарський суд Харківської області задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова і зобов’язав дві компанії виплатити до міського бюджету понад 1 млн грн. Позов стосувався коштів пайової участі, які підприємства незаконно утримували, порушивши вимоги законодавства щодо розвитку інфраструктури.
З’ясовано, що у 2019 році на проспекті Льва Ландау дві компанії розпочали будівництво наземного гаража відкритого типу. Будівля була введена в експлуатацію у 2021 році. Однак забудовники не звернулися до департаменту економічного розвитку для укладання договору про пайову участь та не сплатили необхідні внески.
Жодні документи для розрахунку пайового внеску не були подані, а договір із міською радою не укладено. Загальна сума безпідставно утриманих коштів із урахуванням інфляції та 3% річних перевищує 1 млн гривень.
Судове рішення передбачає солідарне стягнення зазначеної суми з обох товариств. Наразі триває строк на апеляційне оскарження, після завершення якого прокуратура забезпечить фактичне надходження коштів до бюджету міста.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків поверне понад 6,2 млн грн до бюджету після рішення суду проти забудовника.
