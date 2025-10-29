    
29.10.2025  14:50   Віталій Хіневич

До суду передано матеріали щодо експоліцейського, який працював на ворога під час окупації Ізюма

За даними слідства, під час захоплення військами рф міста Ізюм старший дільничний офіцер сектору превенції місцевої поліції добровільно перейшов на бік ворога.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Капітан поліції погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду «участкового Изюмского отдела полиции» у незаконно створеному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
 
За грошову винагороду колаборант сумлінно виконував накази окупантів — стежив за засудженими, переконував людей здавати зброю та звітував перед керівництвом псевдополіції.
 
Зрадник втік до рф та нині перебуває у  розшуку. Його судитимуть заочно.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині пособник окупантів отримав 10 років тюрми.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
