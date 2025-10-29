29.10.2025 15:05 Віталій Хіневич

Харківські комунальники продовжують впорядковувати зелені зони

Працівники КП «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» щодня впорядковують зелені зони.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність» та ін. Зокрема, з початку тижня комунальники вже вивезли близько 160 куб. м опалого листя.

Також вони наводять лад на пішохідних доріжках, збирають сміття, доглядають клумби та проводять санітарну обрізку дерев.

Крім того, комунальники створюють осінні інсталяції. Зокрема, такі композиції вже з’явилися в Новобаварському сквері, парках «Юність» та «Зелений гай».

